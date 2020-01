Ministério da Saúde divulga plano de contingência

O ministério da Saúde guineense está a acompanhar a epidemia do coronavírus e alerta população para práticas de prevenção. Até ao momento não é conhecido nenhum caso suspeito do coronavirus na Guiné-Bissau.

Publicidade Continuar a ler

Com as notícias a indicarem a suspeita de um doente com coronavirus na Costa do Marfim, o ministério da Saúde guineense colocou em marcha um plano de contingência.

O plano consiste em explicar à população o que é a o coronavírus, possíveis formas de contágio e quais são os sintomas.

Pede-se, por isso, à população que aumente a lavagem das mãos, que evite contactos com pessoas com tosse persistente e que evite igualmente o contacto as secreções de outras pessoas.

O ministério da Saúde exorta ainda a população a evitar trocar objectos pessoais tais como lenços, talhas ou talheres.

As autoridades pedem a população que reforce a vigilância e comunique quaisquer sinais de alguém com os sintomas da doença.

Até ao momento não é conhecida nenhuma suspeita do coronavirus na Guiné-Bissau.

Angola, Moçambique e Cabo Verde também anunciaram uma série de medidas para prevenir eventuais casos de contaminação pelo coronavírus.

Correspondência de Mussá Baldé

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro