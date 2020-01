CEDEAO insta CNE a verificar os dados apurados nas CRE

A CEDEAO insta a Comissão Nacional de Eleições a verificar os dados apurados nas comissões regionais- CRE- da segunda volta e a confrontá-los com o apuramento nacional. A verificação será feita sob a égide de um perito da CEDEAO e de representantes dos dois candidatos e até 7 de Fevereiro deverá ser redigida uma acta final.

A informação consta no comunicado final da missão de alto nível da Comunidade Económica dos Estados da África que esta quinta-feira se deslocou à capital guineense.

A missão de alto nível da CEDEAO reuniu-se com o primeiro-ministro, Aristides Gomes, com o presidente da CNE, José Pedro Sambú, e com o presidente do Supremo Tribunal, Paulo Sanha.

A CEDEAO insta a Comissão Nacional de Eleições a verificar os dados apurados nas comissões regionais- CRE- e a confrontá-los com o apuramento nacional.

Ainda de acordo com o comunicado da CEDEAO, essa verificação será feita sob a égide de um perito da CEDEAO e de representantes dos dois candidatos e até 7 de Fevereiro deverá ser redigida uma acta final.

A posição foi acolhida com agrado pelo PAIGC, o porta-voz do partido, Óscar Barbosa, afirma que o comunicado da CEDEAO é um “aconselhamento das partes envolvidas ao estrito cumprimento do Supremo Tribunal”.

Até ao momento ainda não há reacção da CNE nem do MADEM-G15, partido que apoia o candidato Umaro Sissoco Emabaló, ao comunicado da CEDEAO.

O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau ordenou à CNE para repetir o apuramento nacional, nos termos do artigo 95.º da Lei Eleitoral, dos resultados das eleições presidenciais, realizadas em 29 de dezembro.

A CNE divulgou a 1 de Janeiro os resultados provisórios das eleições presidenciais, sem, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, ter terminado o apuramento nacional.

Correspondência de Mussá Baldé

