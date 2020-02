Guiné-Bissau: CNE marca apuramento de resultados para terça-feira

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau marcou para a próxima terça-feira os trabalhos do apuramento nacional dos resultados das eleições presidenciais de 29 de Dezembro. A CNE fala em “verificação e consolidação de dados”, mas a candidatura de Domingos Simões Pereira defende que deve ser feito “um apuramento nacional dos resultados” e não “uma verificação e consolidação de dados”.

A polémica continua à volta das eleições presidenciais. A Comissão Nacional de Eleições convocou as candidaturas de Umaro Sissoco Embalo e de Domingos Simões Pereira para estarem presentes na sua sede em Bissau, na terça-feira, 4 de Fevereiro. Só que a CNE já vai avisando: o que se vai fazer é uma “verificação e consolidação de dados”, processo que vai levar a uma nova publicação dos resultados da segunda volta das presidenciais, realizadas no dia 29 de Dezembro.

O representante de Domingos Simões Pereira na CNE, o advogado Mário Lino da Veiga, diz que se "trata de mais uma tentativa da CNE para desrespeitar a lei e a ordem do Supremo Tribunal de Justiça" porque "a lei eleitoral manda a que seja feito um apuramento nacional dos resultados, o Supremo Tribunal diz a mesma coisa, a CNE está aqui a falar em verificação e consolidação de dados, o que não é a mesma coisa".

No entanto, para a CNE, a “verificação e consolidação de dados” foi o que a missão ministerial da CEDEAO recomendou que seja feito para acabar com o impasse à volta dos resultados eleitorais.

Para a candidatura de Simões Pereira, o Supremo Tribunal de Justiça muito mais que isso. Ou seja, aqui não se trata de uma questão semântica dos termos. E de certeza que esta divergência de interpretações pode vir a ser o motivo para um novo bloqueio na próxima terça-feira.

Em nota enviada às candidaturas de Umaro Sissoco Embaló e Domingos Simões Pereira, o presidente da CNE, José Pedro Sambu, convida as instâncias a indicarem os representantes para a operação. O processo deverá iniciar-se às 10h00 de terça-feira, na sede da CNE, em Bissau, na presença de um perito designado pela CEDEAO. A CNE também pede que as candidaturas de Umaro Sissoco Embaló e de Domingos Simões Pereira se façam acompanhar das respectivas actas produzidas no apuramento dos resultados eleitorais ao nível regional.

A candidatura de Umaro Sissoco Embalo ainda não reagiu quanto à convocatória da CNE.

Oiça aqui a reportagem de Mussá Balde, correspondente da RFI em Bissau.

Reportagem de Mussá Baldé

