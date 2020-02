Guiné-Bissau de olhos postos na CNE

A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau realizou, esta terça-feira, o processo de verificação e consolidação dos resultados da segunda volta das presidenciais de 29 de Dezembro. No final, o representante de Umaro Sissoco Embaló disse que os resultados que tinham sido anunciados pela CNE se mantêm, enquanto o representante de Domingos Simões Pereira criticou toda a actuação da CNE.

Publicidade Continuar a ler

O edifício da Comissão Nacional de Eleições foi seguramente um dos

locais mais vigiados esta terça-feira, em Bissau. Soldados da ECOMIB, polícias e elementos da Guarda Nacional guineense controlavam todos os movimentos no local. Um batalhão de jornalistas aguardava ansiosamente por informações. Mas tudo decorria sob o segredo dos deuses.

O presidente da CNE, José Pedro Sambú, iarepetindo que o que vai acontecer é uma operação de “verificação e consolidação dos resultados já anunciados”, mas a candidatura de Domingos Simões Pereira ia avisando que terá que ser feito um novo apuramento nacional dos resultados, conforme mandou o Supremo Tribunal.

Lá dentro, na sala de reuniões da CNE, estavam vários elementos indicados pela CEDEAO: o antigo primeiro-ministro do Mali, Soumaylou Maiga, o

comandante das forças da ECOMIB, o coronel burkinabé David Kadre, o

representante da CEDEAO em Bissau, o marfinense Blaise Diplo, e dois

peritos informáticos.

Umaro Sissoco Embaló é representado por Vença Mendes, e Domingos Simões

Pereira por Mário Lino da Veiga. Todos os presentes das Comissões Regionais de Eleições estavam na sala, bem como os quatro membros do secretariado executivo da CNE.

À saída, os representantes dos dois candidatos tinham opiniões diferentes sobre o que realmente aconteceu e o resultado alcançado.

Vença Mendes, representante de Umaro Sissoco Embaló, disse que os resultados anunciados pela CNE, se mantêm.

“Não houve nenhuma alteração[dos resultados], porquanto o trabalho foi de uma forma objectiva”, declarou Vença Mendes.

Vença Mendes, representante de Umaro Sissoco Embaló

Mário Lino da Veiga, representante de Domingos Simões Pereira, criticou toda a actuação da CNE, lamentando que se tenha limitado a “consolidar as actas regionais” e não a fazer um “apuramento nacional”.

“É de lamentar que haja instituições de Estado na Guiné-Bissau a não cumprir as leis guineenses e a não cumprir as ordens do tribunal. É lamentável”, denunciou.

Mário Lino da Veiga, Representante de Domingos Simões Pereira

A CEDEAO deu na semana passada um prazo até 7 de Fevereiro à CNE para cumprir a ordem dada pelo Supremo Tribunal de Justiça para tentar acabar com a crise política gerada pela contestação dos resultados das presidenciais. O Supremo Tribunal, nas suas competências de Tribunal Eleitoral, ordenou à CNE a repetição do apuramento nacional nos termos do artigo 95.º da Lei Eleitoral.

Segundo a lei eleitoral, aquela operação consiste na verificação de número total dos eleitores inscritos, dos eleitores que votaram e sua percentagem relativamente aos primeiros, na verificação do total de votos obtidos por cada candidato, partido ou coligação de partidos e do número de votos nulos.

A CNE divulgou a 1 de Janeiro os resultados provisórios das eleições presidenciais, sem, segundo o Supremo Tribunal de Justiça, ter terminado o apuramento nacional.

Na sequência de um recurso de contencioso eleitoral, apresentado pelo candidato Domingos Simões Pereira (PAIGC), o Supremo Tribunal de Justiça já tinha emitido um acórdão a pedir o cumprimento do artigo 95.º da Lei Eleitoral, tendo mais tarde, numa aclaração, insistido na necessidade de realizar o apuramento nacional.

A CNE, por seu lado, diz que concluiu o processo com a divulgação dos resultados definitivos, que dão a vitória a Umaro Sissoco Embaló, com 53,55% dos votos, enquanto Domingos Simões Pereira teve 46,45%.

Reportagem de Mussá Baldé

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro