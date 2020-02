Guiné-Bissau focaliza atenções na União Africana

A delegação da Guiné-Bissau à Cimeira da União Africana deveria ser encabeçada por Suzi Barbosa, que tem chefiado a diplomacia guineense, não obstante ter sido substituída no cargo pelo primeiro-ministro. A interessada confirmou o mesmo à reportagem da rfi na capital etíope.

Publicidade Continuar a ler

Suzi Barbosa recebeu plenos poderes da parte do presidente cessante da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, para o representar na Cimeira da União Africana.

Até 24 de Janeiro era ela que chefiava a diplomacia guineense, antes de ser substituída no cargo por Ruth Monteiro, ministra da justiça, no governo de Aristides Gomes.

Ou seja o presidente cessante volta a legitimar Suzi Barbosa contra o executivo de Bissau do PAIGC.

Contactada pela rfi em Addis Abeba Suzi Barbosa confirma ser ela que estará a assegurar a chefia da delegação do seu país no conclave africano.

Confirma-se também a presença de Umaro Sissoco Embaló desde esta manhã na capital, o candidato dado como vencedor das presidenciais de 29 de Dezembro, promete tomar posse dia 27.

A situação política guineense será, aliás, alvo de uma cimeira extraordinária este domingo da CEDEAO, a Comunidade económica dos Estados da África ocidental, aqui na sede da UA.

O presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, deverá marcar presença nesse encontro.

O presidente nigerino, Mahamadou Issoufou, que chefia a comunidade oeste-africana, tinha enviado uma carta de parabéns a Umaro Sissoco Embaló (USE) com data de 21 de Janeiro tratando-o por "presidente eleito" e regozijando-se com o facto de poder trabalhar com ele por forma a aprofundar as relações bilaterais.

E isto enquanto a União Africana, após ter endereçado um convite a USE acabou por o retirar, na expectativa da resolução do contencioso eleitoral.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, questionado sobre o prolongado diferendo eleitoral afirmou que o processo ainda não estava concluído.

"O impasse e a crise política foi, naturalmente, algo que nos preocupou profundamente, que demorou muito tempo. A Guiné-Bissau tem atravessado crises políticas, mas tem evitado que elas se tornem num conflito armado, contrariamente ao que aconteceu em muitos outros países (...) Neste momento há um processo pendente e aguardamos serenamente os resultados deste processo para o processo eleitoral ser dado como concluído. E, por isso, as Nações Unidas não tomam para já qualquer iniciativa esperando a decisão final."

Em causa está um novo recurso do suposto candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, do PAIGC, partido no poder, pedindo ao Supremo Tribunal da Justiça a anulação das presidenciais guineenses.

A 33a Cimeira da União Africana deve incidir sobre muitas crises a assolar o continente, com o mote desta edição a ficar sob o signo do silenciar das armas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro