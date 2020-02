CEDEAO/GUINÉ-BISSAU

CEDEAO quer decisão até 15 de Fevereiro na Guiné-Bissau

Cimeira extraordinária da CEDEAO sobre a Guiné-Bissau em Addis Abeba, na sede da União Africana, a 9 de Fevereiro de 2020. RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins

A CEDEAO instou a justiça guineense a tomar uma decisão sobre o contencioso eleitoral em curso na Guiné-Bissau até 15 de Fevereiro. A decisão foi anunciada pelo marfinense Jean-Claude Kassi Brou, presidente da comissão do bloco regional, na noite deste domingo, 9 de Fevereiro, no final de uma cimeira extraordinária do grupo oeste-africano em Addis Abeba, na sede da União Africana.