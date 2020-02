Guiné Bissau

Supremo da Justiça na Guiné Bissau foge a auditoria do Tribunal de Contas

Bissau, capital da Guiné Bissau, onde Tribunal de contas pede contas ao Supremo da Justiça EMILIE IOB / AFP

Texto por: Mussá Baldé

O Presidente do Tribunal de Contas da Guiné-Bissau, Dionísio Cabi acusou o Supremo Tribunal de Justiça de se furtar à uma auditoria sobre a utilização do dinheiro do cofre geral dos tribunais do país. Dionisio Cabi fez a acusação no seu discurso de abertura de um seminário para técnicos do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal de Justiça diz que não pretende reagir à acusação.