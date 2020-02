Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: continua impasse entre a CNE e o Supremo

Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau RFI/Liliana Henriques

Texto por: RFI

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) guineense diz que não tem intenção de voltar a mexer nos resultados eleitorais. O Supremo Tribunal de Justiça ordena que seja feito um novo apuramento da segunda volta das presidenciais do passado 29 de Dezembro. Por seu turno, os advogados de Umaro Sissoco Embalo avisam que ele vai tomar posse no dia 27, mesmo perante a persistência do impasse judicial. A palavra agora está com a CEDEAO, dizem a CNE e os advogados de Embalo.