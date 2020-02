Guiné-Bissau: Umaro Sissoco Embaló no palácio da presidência

Umaro Sissoco Embaló, vencedor anunciado pela CNE das eleições presidenciais guineenses. © RFI/Miguel Martins

Texto por: RFI

Na Guiné-Bissau enquanto Umaro Sissoco Embaló começou a receber em audiências algumas individualidades e convoca o Conselho de Estado e os partidos com assento parlamentar, do lado oposto, na assembleia com maioria relativa do PAIGC, ventila-se um cenário de o respectivo presidente assumir interinamente a chefia do Estado.