#Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Muita tensão no ar

Fotografia tirada a 24 de Novembro de 2019, em Bissau, na primeira volta das eleições presidenciais. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Mussá Baldé

Na Guiné-Bissau, há muita tensão no ar, ainda que os cidadãos tentem fazer a sua vida de forma normal. A actualidade política é marcada pela renúncia de Cipriano Cassamá ao cargo de Presidente interino que denunciou "fortes ameaças". Aristides Gomes, o primeiro-ministro demitido por Umaro Sissoco Embaló, também falou em ameaças e indicou que soldados das Forças Armadas mandaram retirar do ministério da Saúde a equipa de técnicos que trabalham na vigilância do novo coronavírus.