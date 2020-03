Guiné Bissau

Crise política na Guiné Bissau: "decisão final cabe ao Supremo Tribunal de Justiça".

Crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau tem de ter decisão final do Supremo Tribunal, afirma jurista guineense. AFP - SEYLLOU

Texto por: RFI

A Guiné-Bissau vive desde a semana-passada uma nova crise política iniciada por Umaro Sissoco Embaló, candidato dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, de se autoproclamar Presidente do país. Tudo isto, enquanto decorre um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, apresentado pelo líder do PAIGC, Domingos Simões Pereira, denunciando irregularidades no processo eleitoral.