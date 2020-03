Guiné-Bissau

Sindicato preocupado com ameaças a jornalistas

Texto por: Cristiana Soares

O Sindicato dos Jornalistas da Guiné Bissau reúne-se esta quarta-feira com o Secretário de Estado da Comunicação Social. Em cima da mesa, entre outros assuntos, estarão as ameaças de que foram alvo jornalistas nacionais e estrageiros aquando da cobertura da actual crise política do país.