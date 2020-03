Guiné-Bissau: líder politico propõe unidade nacional face ao coronavírus

Idrissa Djalo, líder do Partido da Unidade Nacional, propôs um pacto nacional para enfrentar a epidemia de coronavirus.Djalo alertou que as disputas politicas, recorrentes no país, podem dissuadir os parceiros internacionais de prestar assistência à Guiné-Bissau, na luta contra o coronavírus.

Publicidade Continuar a ler

Em carta aberta e divulgada nas redes sociais, Idrissa Djalo diz que, mais de que disputas politicas, a Guiné-Bissau devia avançar rápidamente para a assinatura de um Pacto Nacional.

Esse pacto não só serviria para dar respostas aos problemas económicos, sociais e políticos, mas sobretudo respostas à pandemia do novo coronavirus, que varre o mundo, mas que ainda não chegou à Bissau, embora esteja já na região senegalesa de Ziguinchor, a escassos quilómetros do território guineense.

O líder do Partido da Unidade Nacional, que fazia parte do Governo demitido, Idrissa Djalo, entende que as querelas políticas estão a dificultar a assistência de parceiros internacionais. Ora essa assistência é necessária, para fazer face à ameaça do terrível vírus.

Grande parte dos parceiros da Guiné-Bissau mostra-se relutante em apoiar qualquer iniciativa do Governo em funções, por discordar da forma como foi instituído.

Idrissa Djalo faz três propostas: adiar as disputas sobre o contencioso eleitoral, criar uma equipa de trabalho com especialistas na saúde publica e uma outra equipa com especialistas em economia.

Estas duas equipas técnicas, teriam todas as competências para propor estratégias nacionais de prevenção do coronavirus e também para minimizar o impacto em caso de a doença chegar ao país.

Mais pormenores com Mussa Baldé.

Correspondência Guiné-Bissau. Mussa Baldé. 22 03 2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro