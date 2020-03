Guiné Bissau

Director de epidemiologia em Bissau diz não haver caso confirmado de coronavírus

Rumores de casos de coronavírus desmentidos por director de epidemiologia em Bissau. REUTERS - ALY SONG

Texto por: Mussá Baldé

Na Guiné-Bissau, nos últimos dias têm surgido muitos rumores sobre a existência de pessoas infectadas com o novo coronavírus. Hoje, a RFI falou com o diretor dos serviços de Epidemiologia e Vigilância Sanitária, Salomão Crima que disse que até à data ainda não há nenhum caso confirmado de coronavírus no país.