Covid-19: Oito pessoas infectadas na Guiné-Bissau

Esta segunda-feira, as autoridades fizeram o ponto de situação sobre a evolução da Covid-19 na Guiné-Bissau. Há oito pessoas infectadas mas não há vítimas mortais, de acordo com o porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde.

Numa conferência de imprensa, promovida por Aissatu Djalo, porta-voz do Centro de Operações de Emergência de Saúde, ficou-se a saber que são oito os casos de infecção pelo novo coronavírus na Guiné-Bissau.

Dois cidadãos estrangeiros (um indiano e um da República Democrática do Congo) e seis cidadãos guineenses, entre os quais uma criança de dois anos, são as pessoas infectadas. Os cidadãos guineenses teriam sido infectados por uma pessoa que veio do estrangeiro. Não há nenhuma infecção local ou comunitária.

Aissatu Djalo desmentiu que haja algum óbito entre os infectados na Guiné-Bissau. É que estão a correr rumores em como uma pessoa faleceu em decorrência de infecção pela Covid-19.

Um outro dado é que as oito pessoas infectadas não se encontram no hospital.

O Centro de Operações de Emergência de Saúde garante que, por enquanto, não há qualquer risco em se manterem nas suas residências em vigilância médica e que o risco seria levar aquelas pessoas para outro local onde poderiam contaminar mais gente.

Para já, o quadro clínico dos infectados é leve, sem sintomas particulares de doença, precisou Aissatu Djalo.

As autoridades guineenses já tinham decidido, no âmbito do combate à pandemia, encerrar fronteiras, escolas, restaurantes, alguns comércios, locais de culto, bem como restringir a circulação e a abertura de comércios de bens de primeira necessidade ao período entre as 07:00 e as 11:00.

Correspondência de Bissau de 30/3/2020

