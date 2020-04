Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Processo contra Ruth Monteiro “não tem pernas para andar”

Ruth Monteiro, ministra da justiça do governo de Aristides Gomes © facebook.com

Texto por: RFI

A ministra da Justiça do Governo saído das eleições, Ruth Monteiro, esteve hoje no Ministério Público, para ser ouvida no âmbito de um processo ligado às viaturas de funções. O advogado da ministra, Luís Vaz Martins, diz que é um processo com muitos vícios de forma e que "não tem pernas para andar".