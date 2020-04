Guiné-Bissau: Estado de emergência prolongado por mais 15 dias

O estado de emergência que deveria ter terminado no sábado, 11 de Abril, foi prolongado por mais 15 dias.

Publicidade Continuar a ler

Em discurso à Nação, Umaro Sissoco Embaló disse ter recebido indicações dos agentes da saúde para prolongar as medidas restritivas à população, para desta forma controlar o avanço da doença que para já só se circunscreve às cidades de Bissau, Safim e Canchungo, no norte, mas as autoridades acreditam que se não for cortada a circulação entre as pessoas, facilmente a doença poderá chegar às outras localidades no interior.

No seu discurso à Nação, Umaro Sissoco Embaló disse compreender que as autoridades estão a pedir grande esforço à população, que vive em condições difíceis, mas dada a situação de ameaça da calamidade pública, não resta outra saída que não seja prolongar o estado de emergência.

Discurso de Umaro Sissoco Embaló

Sissoco Embaló pediu igualmente que a classe política deixe de lado, para já, as disputas, para se concentrar na luta contra o novo coronavírus, que diz ser uma verdadeira ameaça nacional.

Dados da equipa médica que lida com a doença, apontam para 39 infectados, três já clinicamente curados.

Nas últimas 24 horas, não foi registado nenhum infectado na Guiné-Bissau. Foi o que declarou hoje, em conferência de imprensa de apresentação diária do boletim epidemiológico, o médico Tumane Baldé, porta-voz do Comité Operacional de Emergência em Saúde, COES, estrutura que lidera o combate ao Covid-19 na Guiné-Bissau.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Correspondência de Mussá Baldé 12-04-2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro