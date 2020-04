Guiné-Bissau regista 40 casos de covid-19

Subiu para 40 o número de pessoas infectadas pelo Covid-19, na Guiné-Bissau, onde as autoridades sanitárias mandaram encerrar uma clínica por suspeitas de contaminação dos funcionários.

A clínica da Madrugada recebeu, no sábado, uma paciente vinda de Canchungo, um dos três focos de contaminação no país. A mulher, com uma certa idade, acabaria por falecer.

As autoridades suspeitam agora que o pessoal médico, que atendeu a paciente, possa ter sido infectado, já que um familiar da vítima testou positivo.

Os 13 elementos do pessoal médico foram colocados em quarentena durante 14 dias e os responsáveis da clínica decidiram "pulverizar" a ala da unidade onde a mulher foi atendida.

Este fim-de-semana, o país decidiu prolongar, por mais 15 dias, o estado de emergência, mantendo a limitação de circulação da população

As medidas de prevenção contra o novo coronavírus têm sido denunciadas, a Liga dos Direitos Humanos afirma ter registado, desde o dia 27 de Março passado, mais de 100 queixas da população por alegados abusos da polícia.

De acordo com os números oficiais, a Guiné-Bissau regista 40 casos de infecção pelo covid-19.

