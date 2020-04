Guiné-Bissau

Aumenta número de casos de covid-19 na Guiné-Bissau em clima de polémica

Áudio 01:37

Cartaz de prevenção contra o covid-19 na Guiné-Bissau. RFI/Charlotte Idrac

Texto por: Mussá Baldé

As autoridades sanitárias da Guiné-Bissau informaram esta quarta-feira que aumentou para 46 o número de casos positivos de coronavírus no país, onde o debate tem sido intenso sobre as causas da morte no sábado de uma paciente de uma conhecida clínica de Bissau, a mãe do artista guineense Charbel Pinto.