Guiné Bissau

Movimento Kumba Ialá quer sanções contra líder do PRS e golpistas em Bissau

Liderança do PRS criticado por Movimento Kumba Yalá que denuncia golpe na Guiné Bissau © PRS

Texto por: Mussá Baldé

O Movimento de Salvação do PRS e da memória de Kumba Ialá, fundador do partido e antigo Presidente da Guiné Bissau, critica o actual líder do PRS, Alberto Nambeia, que devia ser alvo de sanções por parte da comunidade internacional, ao lado de outros políticos guineenses, por serem protagonistas do golpe de Estado no país.