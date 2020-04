Guiné-Bissau- Umaro Sissoco Embaló equaciona legislativas antecipadas

Umaro Sissoco Embaló, candidato dado como vencedor pela CNE nas eleições presidenciais de Dezembro, admite dissolver o parlamento e convocar eleições legislativas se persistir o bloqueio da situação política no país.

As declarações foram feitas à imprensa durante a visita ao quartel do Estado-Maior General das Forças Armadas. Umaro Sissoco Embalo disse que vai deixar que o executivo, por si instituído e liderado por Nuno Nabian, resolver o impasse com o parlamento, todavia se o bloqueio persistir não terá qualquer dificuldade em dissolver o parlamento e realizar eleições antecipadas.

Sissoco Embaló terá ainda dado indicações para suspender o salário de todos os deputados que bloqueiem o funcionamento do parlamento guineense.

O candidato dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições nas eleições presidenciais de Dezembro afirmou que, na próxima segunda-feira, vai convocar o presidente da CNE, José Pedro Sambú, para debater a possibilidade de se realizarem eleições legislativas no país.

Desde o passado mês de Dezembro que a Guiné-Bissau atravessa uma nova crise política. Em causa estão os resultados da segunda volta das eleições presidenciais que de acordo com a Comissão Nacional de Eleições foram ganhas por Umaro Sissoco Embalo, candidato do MADEM-G15.

Os resultados foram contestados pela candidatura de Domingos Simões Pereira que interpôs um recurso junto do Supremo Tribunal de Justiça, que até hoje não se pronunciou sobre a decisão.

A Guiné-Bissau realizou eleições legislativas em Março do ano passado, escrutínio ganho pelo PAIGC. Após vários meses de bloqueio, com o chefe de Estado cessante a recusar o nome de Domingos Simões Pereira para primeiro-ministro, Aristides Gomes assumiu o cargo até ser exonerado por Umaro Sissoco Embalo, no dia 28 de Fevereiro.

