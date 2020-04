Guiné-Bissau com 53 casos de coronavírus dos quais um óbito

Numa altura em que o Presidente da República acaba de prorrogar o Estado de emergência até ao dia 11 de Maio, as autoridades sanitárias efectuaram este Domingo um novo balanço sobre o número de infecções que passou de 52 para 53 casos, dos quais um primeiro óbito, um funcionário do Ministério do Interior.

Ainda que a maioria da população guineense não queira admitir a existência da doença no país, falando mesmo em "fraude das autoridades", já há a primeira vítima do covid-19. As autoridades sanitárias não deram todos os pormenores sobre os dados da vítima mortal, apenas referiram que se trata de um alto responsável dos serviços de segurança do país. Segundo o médico Dionísio Cumba, a vítima mortal entrou no Hospital Nacional Simão Mendes na sexta-feira e morreu no sábado ao final do dia.

Agora, as autoridades sanitárias vão tentar identificar toda a cadeia de possíveis contactos mantidos pela vítima, pessoal de saúde que o atendeu, elementos com quem trabalhava e os familiares. O médico Dionísio Cumba considera que vai ser difícil encontrar agora toda a cadeia de contágio, sobretudo quando se sabe que muitos guineenses não acreditam que a doença chegou ao país.

Para já, são 53 as pessoas infectadas pelo covid-19 na Guiné-Bissau, algumas já sendo dadas como curadas, embora aguardem por mais exames para serem consideradas livres da doença.

Entretanto, o Presidente guineense prorrogou para mais 15 dias, ou seja até 11 de Maio, o Estado de Emergência, por considerar que o "país ainda não está em condições de afirmar ter o controlo de toda a situação". Umaro Sissoco Embalo disse ainda que o seu executivo pretende aumentar a capacidade do seu país em efectuar testes de diagnóstico e adoptar medidas que garantam "o equilíbrio necessário entre a prevenção e o combate" à doença.

