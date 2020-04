Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Nuno Nabian infectado pelo novo coronavírus

Nuno Nabian, Primeiro-ministro guineense. © Miguel Martins/RFI

Texto por: RFI

Na Guiné-Bissau, as autoridades estão desesperadas com a população que continua incrédula em relação ao novo coronavirus. A população não acredita na existência da doença mas a partir de hoje cerca de 200 pessoas são dadas como infectadas pelo novo coronavirus. Vários membros do Governo estão infectados, entre os quais o Primeiro-ministro, Nuno Nabian.