Guiné-Bissau/Covid-19: não respeito do confinamento poderá fazer disparar o número de infectados

Presidente malgaxe Andry Rajoelina apresenta com a sua esposa a garrafa de «Covid-Organics», um dos dois remédios contra a pandemia de Covid-19 que ele apresentou a 20 de Abril. Sarah Tétaud/RFI

Texto por: RFI | Mussá Baldé

Na Guiné-Bissau, segundo as autoridades sanitárias 257 pessoas estão infectadas pelo Covid-19, mas esse número poderá disparar, dado que alguns membros do Governo não respeitam as medidas de confinamento e poderão vir a ser os principais focos de contágio.O país recebeu no sábado um "remédio" milagre à base de artemísia vindo de Madagascar.