Guiné-Bissau regista 413 casos de Covid-19

Guiné-Bissau © Charlotte Idrac / RFI

Texto por: Mussá Baldé

Levantou-se uma polémica em torno de um chá que o Presidente Umaro Sissoco Embalo mandou vir do Madagascar para curar a covid-19. A Guiné-Bissau duplicou o número de casos de infecção do novo coronavírus, uma situação desespera as autoridades sanitárias.