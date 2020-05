726 casos de Covid-19: Bissau, Cumura e Bôr focos de infecção

O Centro de Operações de Emergência de Saúde da Guiné-Bissau aumentou este domingo para 726 o número de casos registados de Covid-19 no país.

Publicidade Continuar a ler

Os números de pessoas infectadas pela Covid-19 continuam a aumentar na Guiné-Bissau. 726 pessoas estão infectadas pelo novo coronavírus e três pessoas perderam a vida devido à doença. As autoridades guineenses querem um isolamento da cidade de Bissau, foco principal da infecção.

Das 94 amostras analisadas ontem, 9 de Maio, no laboratório da saúde pública em Bissau, 85 testaram positivo ao Covid-19.

A Guiné-Bissau passa, assim a somar 726 casos de infecção pela doença, dos quais três óbitos, cerca de 80 pessoas tidas como assintomáticas em isolamento em duas unidades hoteleiras e 16 em tratamento no hospital Simão Mendes.

26 pessoas são dadas como recuperadas, mas as autoridades sanitárias continuam preocupadas pela forma como a maioria de guineense encara a doença.

Os rituais de aglomeração de pessoas, nomeadamente velórios e convívios sociais continuam um pouco por todo o país.

Bissau, Cumura e Bôr são os principais focos de infecção. A situação tende a complicar a cada dia que passa, por exemplo, neste momento, das 16 pessoas em tratamento no hospital Simão Mendes, cinco estão em estado grave, por serem pessoas com outras patologias. Dois destes cinco doentes estão a precisar de oxigénio induzido, um produto que é escasso no país.

O médico Dionísio Cumba, presidente do Comité Operacional de Emergência em Saúde diz que os casos de infecção vão continuar a subir enquanto não houver uma mudança de mentalidade dos guineenses.

Dionísio Cumba propõe mesmo um isolamento total de Bissau do resto do país, impedindo a saída ou entrada de pessoas provenientes de outras partes.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro