Guiné-Bissau: queixa contra a CEDEAO por reconhecimento de Umaro Sissoco Embaló

Três cidadãos guineenses apresentaram uma queixa contra a CEDEAO -por "ilegalidades e violação dos direitos humanos" pelo reconhecimento por esta organização sub-regional a 23 de Abril de Umaro Sissoco Embaló como Presidente da Guiné-Bissau.

A queixa, formalizada junto do tribunal da CEDEAO, na Nigéria, tem como subscritores Noronha Embaló, Demba Dabó e Isidoro Sá e fundamenta-se nas actuações da CEDEAO na sua mediação da crise política na Guiné-Bissau, na sequência da segunda volta das eleições presidenciais a 29 de dezembro passado.

O advogado Sana Canté, presidente do Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados - MCCI - que representa os queixosos, espera que a organização seja condenada por alegada "violação do art.º 2.º/7 da Carta das Nações Unidades e de todas outras disposições internacionais" e obrigada a pagar aos seus constituintes uma indemnização não inferior a 500 mil milhões de francos CFA (cerca de 760 milhões de euros).

Os queixosos acusam a CEDEAO de ter extravasado a sua missão no cumprimento do mandato de mediação, que lhe foi atribuído pela decisão de 13 de junho de 2012 do Conselho de Segurança e Paz das Nações Unidas, "ao declarar um candidato vencedor de eleições presidenciais, quando ainda decorria um contencioso judicial" sobre as eleições.

Apesar do Supremo Tribunal de Justiça ainda não se ter pronunciado sobre o contencioso eleitoral interposto por Domingos Simões Pereira, candidato declarado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), como derrotado nas eleições, Umaro Sissoco Embaló, tomou "simbolicamente" posse como Presidente guineense.

Ao reconhecer Umaro Sissoco Embaló como vencedor das eleições, os queixosos entendem que a CEDEAO violou os seus direitos humanos e ainda limitou a liberdade de escolha do povo guineense, segundo Sana Canté.

"A CEDEAO colocou ainda em causa o Estado de Direito democrático, a liberdade de expressão ou de escolha e a segurança e garantia da independência do poder judicial", na Guiné-Bissau, destacou o advogado.

Como outras medidas punitivas, Sana Canté vai pedir ao tribunal que obrigue a CEDEAO a considerar sem efeito os actos assumidos após a crise eleitoral de dezembro, ordenar que sejam repostas as autoridades vigentes antes da assumpção do poder por Sissoco Embaló e ainda aplicar sanções contra os autores da subversão da ordem constitucional na Guiné-Bissau.

Sana Canté considera a petição contra a CEDEAO como "uma das formas de tentar resolver o problema que criou na Guiné-Bissau, por via pacífica" e defende que a organização, com a sua actuação, "quer empurrar os guineenses para a violência".

