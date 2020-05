Madem, PRS e APU-PDGB assinaram um acordo de incidência parlamentar

Na Guiné-Bissau os partidos Madem, PRS e APU-PDGB assinaram nesta sexta-feira 15 de Maio um acordo de incidência parlamentar.

Os partidos Madem, PRS e APU-PDGB dizem que constituem uma nova maioria no Parlamento. Agora vão remeter o acordo para o Supremo Tribunal de Justiça e ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló.

Jorge Mandinga, dirigente do partido APU-PDGB, em declaraçoes recolhidas pelo nosso correspondente mussa Baldé, diz que já não há mais dúvidas sobre a maioria no parlamento guineense.

Jorge Mandinga, dirigente do partido APU-PDGB

Refira-se ainda que na semana passada, um outro grupo de partidos, encabeçados pelo PAIGC dizia ter a maioria no parlamento guineense, logo com capacidade para liderar a governação do país.

