Guiné-Bissau

Guiné-Bissau ultrapassa os mil casos de coronavírus

Áudio 01:13

Hospital Simão Mendes, Bissau. Liliana Henriques / RFI

Texto por: Mussá Baldé

Apesar do endurecimento das restrições de circulação da população na Guiné-Bissau, os casos continuam a subir, com o número de infectados a ultrapassar doravante as mil pessoas. Neste contexto, as organizações da sociedade civil, as ONG e a Igreja Católica não escondem a sua preocupação. A organização Médicos Sem Fronteiras diz que a situação é alarmante e a Igreja Católica refere que vai lançar o seu plano de assistência às populações.