Presidente da Guiné Bissau, Sissoco Embaló, quer governo de unidade nacional

O Presidente da Guiné Bissau, Umaro Sissoco Embaló, chamou os partidos com assento parlamentar para lhes dizer que o país vai ter que ter um novo Governo. Mas, pediu aos partidos que tentem alcançar o máximo de consenso possível para que haja uma espécie de Governo de Unidade Nacional.

Mas, o Presidente pediu aos partidos que tentem alcançar o máximo de consenso possível para que haja uma espécie de Governo de Unidade Nacional que desse corpo a um conjunto reformas necessárias no país, a começar pela reforma constitucional.

Após as auscultações, as posições entre os dois blocos de partidos parlamentares eram claras mas distintas.

O PAIGC defendia que por ter sido o vencedor das últimas eleições legislativas, embora com uma maioria relativa, deve liderar o próximo Governo, em cumprimento dos ditames da CEDEAO.

O outro bloco de partidos, Madem G-15, PRS e APU-PDGB diz que qualquer Governo a ser formado deve ser dirigido por eles por serem a nova maioria no parlamento.

Este grupo de partidos desafia quem quer provar o contrário a avançar para qualquer debate no parlamento.

A palavra cabe agora a Umaro Sissoco Embaló que tem até sexta-feira para publicar o seu decreto.

Fontes do palácio disseram à RFI que Sissoco Embaló quer, em primeira linha, um Governo de amplo consenso, integrado por tecnocratas, mas se tal não for possível deverá avançar para a dissolução do parlamento.

(em actualização)

