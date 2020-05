Guiné-Bissau: Encontro entre PAIGC e Madem-G15 no parlamento

O encontro entre o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e o Movimento para a Alternância Democrática decorre na Assembleia Nacional Popular. Em cima da mesa, a situação política do país.

Na Guiné-Bissau o PAIGC, partido mais votado nas eleições legislativas de Março do ano passado, lançou um repto às demais forças políticas com assento parlamentar para um encontro hoje na capital com os dois blocos, neste momento, a reivindicarem maioria no parlamento: o PAIGC e seus aliados, por um lado, o MADEM-G15 e os seus parceiros, por outro.

O encontro entre o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e o Movimento para a Alternância Democrática decorre na Assembleia Nacional Popular. Em cima da mesa, a situação política do país.

O objetivo deste encontro é procurar um consenso para formar um novo Governo inclusivo, mas liderado pelo PAIGC, partido que venceu as últimas legislativas, de Março de 2019 sem maioria.

Depois de ter saído vencedor das legislativas do ano passado, o PAIGC fez um acordo de incidência parlamentar com a APU-PDGB, Partido da Nova Democracia e União para a Mudança. Todavia no início da legislatura, o líder da APU-PDGB, Nuno Nabian, incompatibilizou-se com o PAIGC e aliou-se ao Madem-G15, segunda força política do país, e ao PRS.

Apesar da nova aliança, três dos deputados da APU-PDGB mantiveram o acordo de incidência parlamentar assinado com o PAIGC.

Neste momento, os dois blocos alegam ter a maioria no parlamento.

Em Abril a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), emitiu um comunicado, onde reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país e instou as autoridades a nomear um Governo, que respeite os resultados eleitorais, até amanhã, sexta-feira.

Com a colaboração de Mussá Baldé, correspondente em Bissau.

