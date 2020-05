Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Líder do PUN denuncia ameaça de morte

Idriça Djaló, líder do PUN, Partido da Unidade Nacional, nos estúdios da RFI a 26 de Dezembro de 2018. RFI/Miguel Martins

Texto por: Miguel Martins

Na Guiné-Bissau o presidente do Partido da Unidade Nacional, Idriça Djaló, crítico em relação às novas autoridades, recebeu ameaças de morte. Djaló tinha tomado posição contra o rapto por agentes da autoridade do deputado Marciano Indi, da APU PDGB e acabou por receber mensagens aludindo ao facto de que com Sissoco Embaló acabou a "era de insultos ao presidente", nomeadamente. O líder do PUN denuncia a cultura de violência no seu país e o acto cobarde de que diz ter sido alvo.