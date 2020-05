Guiné Bissau

Autoridades políticas da Guiné-Bissau estendem estado de emergência, mas aligeiram restrições

Autoridades políticas da Guiné Bissau alargam estado de emergência mas dão início a um processo de desconfinamento progressivo RFI/Charlotte Idrac

Texto por: Mussá Baldé

As autoridades guineenses prolongaram o estado de emergência, mas decidiram iniciar o desconfinamento. Com mais de mil pessoas infetadas com a covid-19, com a doença a atingir já as cidades do interior, como Bafatá e Gabú, no leste, as autoridades políticas da Guiné-Bissau decidiram estender o estado de emergência, mas ao mesmo tempo aligeirar as restrições nas atividades da população.