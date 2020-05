Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: civis instados a devolver armas até 11 de Junho

Imagem de arquivo da destruição de armas em Nairobi, Quénia, em Março de 2010. A Guiné-Bissau faz, agora, também guerra às armas. © AFP FOTO/ TONY KARUM

Texto por: Mussá Baldé

Na Guiné-Bissau todos os civis que tenham armas de guerra de uso exclusivo das forças armadas têm que se apresentar ao Estado Maior das Forças Armadas.até dia 11 de junhoA ordem é para apresentar e registar as armas sob pena de punição severa a quem for apanhado com esse material.