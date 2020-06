Guiné-Bissau/Contencioso Eleitoral

Guiné-Bissau: Supremo continua a nalisar contencioso eleitoral

Boletim de voto da segunda volta das eleições presidencais na Guiné-Bissau a 29 de Dezembro de 2019, com os dois candidatos em liça Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló. SEYLLOU / AFP

Texto por: RFI | Mussá Baldé

A Guiné-Bissau aguarda com expectativa a decisão sobre o contencioso eleitoral, em apreciação de novo nesta segunda-feira no Supremo Tribunal de Justiça, os advogados de Domingos Simões Pereira, candadidato declarado derrotado pela CNE dizem que não acreditam na imparcialidade dos juízes perante ameaças do poder político e militar.