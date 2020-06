#Guiné-Bissau/Crise

Membro do PAIGC detido na Guiné-Bissau

Bissau. Guiné-Bissau.23 de Novembro de 2019. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Mussá Baldé

Armando Correia Dias, membro do comité central do PAIGC, foi detido este sábado na Guiné-Bissau. O advogado Suleimane Cassamá afirmou que o também empresário foi sequestrado “por ordem do ministro do Interior”. A Liga Guineense dos Direitos Humanos já exigiu a sua "libertação imediata" e considerou a sua detenção "ilegal".