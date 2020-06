PJ de Bissau prende estrangeiro emitindo certificados falsos de testes de coronavírus

A Polícia Judiciária da Guiné Bissau deteve um agente de viagens em Bissau por alegada falsificação de certificados de testes de infeção por covid-19 para permitir aos passageiros viajarem para a Europa. O homem, um cidadão estrangeiro dono de uma agência de viagens, encontra-se detido nas celas da PJ em Bissau e na segunda-feira deverá ser presente ao Ministério Público.

Segundo fontes da PJ, trata-se de um cidadão estrangeiro, dono de uma agência de viagens em Bissau.

O estratagema passava por entrega de certificados falsificados em como os passageiros tinham feito testes da covid-19 e que deram negativo.

Para afrouxar as medidas de estado de emergência, as autoridades guineenses impuseram a apresentação de testes de covid-19 ao passageiro que queira viajar para Portugal ou que queira entrar na Guiné-Bissau, via aérea.

A PJ diz que o agente de viagens passava certificados aos passageiros que compravam as passagens aéreas na sua agência.

O homem encontra-se detido na sede da PJ em Bissau e na segunda-feira será apresentado ao delegado do Ministério Público.

Algumas agências de viagens na Guiné-Bissau têm efetuado voos fretados de e para Portugal nos últimos dias e a questão de certificados de testes da covid-19 tem sido motivo de discussão entre os passageiros e as autoridades aeroportuárias.

Em várias situações, alguns passageiros foram impedidos de embarcar por apresentarem certificados duvidosos.

A PJ acredita que muitos certificados de testes da covid-19 estão a ser falsificados, daí ter desencadeado uma operação de averiguação que culminou na detenção do agente de viagens.

De Bissau, o nosso correspondente, Mussá Baldé.

Reportagem de Mussa Baldé

