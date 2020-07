Guiné-Bissau

Reintegração no governo guineense de 5 ministros demitidos no Domingo passado

Sumaila Djalo, ativista político guineense, ex-porta-voz do Movimento dos Cidadãos Conscientes e Inconformados. © RFI / Mussa Baldé

Nesta sexta-feira, através de um decreto, o Presidente da Guiné-Bissau reintegrou no governo de Nuno Nabian os cinco ministros que tinha exonerado no domingo e que no começo da semana tinham participado, como deputados, na aprovação do programa do governo de Nuno Nabian, no quadro da nova maioria que surgiu durante essa sessão parlamentar.