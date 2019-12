Guiné-Bissau

Guiné-Bissau: Voto antecipado para as Presidenciais

Uma eleitora a votar em Bissau, 24 de Novembro de 2019. JOHN WESSELS / AFP

Na Guiné-Bissau, nesta quinta-feira 26 de Dezembro, é dia de voto antecipado para a segunda volta das presidenciais de domingo. Podem votar antecipadamente as forças de defesa e segurança que no dia das eleições estejam impedidas de se deslocar à sua assembleia de voto por "imperativo das suas funções", assim como os trabalhadores marítimos e aeronáuticos de longo curso, que se encontrem "deslocados no dia da eleição". Também podem votar civis se ausentes do país em missão de serviço.