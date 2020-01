CEDEAO em Bissau para resolver crise política

À Guiné-Bissau chegou esta manhã uma missão da organização regional, a CEDEAO, em pleno impasse após a proclamação dos resultados definitivos da segunda volta das eleições presidenciais de 29 de Dezembro de 2019, dando a vitória a Umaro Sissoco Embaló, contestada pelo seu rival Domingos Simões Pereira.

Publicidade Continuar a ler

Na tentativa de terminar com o impasse, que se assiste na Guiné-Bissau à volta das eleições presidenciais de 29 de Dezembro de 2019, a CEDEAO fez deslocar a Bissau uma missão de alto nível constituída por três responsáveis: o ministro dos Negócios estrangeiros do Níger, Kalla Ankourao, o chefe do gabinete do presidente Alpha Condé da Guiné-Conacri, Youssouf Kiridi Bangoura, e o Presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

A missão chegou a Bissau logo pela manhã, teve um encontro com o Primeiro-ministro Aristides Gomes, de seguida teve um outro encontro com o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, e a seguir a missão esteve numa audiência com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz-conselheiro Paulo Sanhá.

A missão da CEDEAO não falou a seguir a estes três encontros, mas prometeu falar logo a seguir, no término da sua estada de curtas horas em Bissau.

Mas a missão veio com um propósito claro: Terminar com o impasse, arranjar uma solução, fazer com que os dois candidatos aceitem aquilo que foi o veredicto final. Agora a questão é saber qual foi o veredicto final? Já que as duas candidaturas apresentam reticências em relação àquilo que têm sido os resultados que estão a ser apresentados até aqui.

A candidatura de Umaro Sissoco Embaló já assumiu, já aceitou os resultados que foram anunciados pela CNE desde o dia 1 de Janeiro, tendo Umaro Sissoco Embaló como Presidente eleito.

A candidatura de Domingos Simões Pereira, essa, continua a rejeitar os resultados que foram apresentados. Portanto é esta a missão que a CEDEAO está a tentar desbloquear aqui na Guiné-Bissau.

Ouça a Crónica de Mussá Baldé, o nosso correspondente.

Correspondência de Bissau

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro