Continuadores nas Transmusicais de Rennes :triunfo estético e expressão nova

Ailton e Tiago Paulo da banda moçambicana Continuadores nas Transmusicais de Rennes. 6 de Dezembro 2019 RFI

Texto por: RFI

Iniciada na passada quarta-feira, a quadragésima primeira edição do festival Les Transmusicales de Rennes permanece fiel ao espirito e à letra do evento,definidos pela descoberta e a surpresa.Entre as supresas Lous and The Yakuza, Maverick Sabre, os Continuadores de Moçambique que encarnam uma Africa em movimento em termos de estética musical.