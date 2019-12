Moçambique: Director-geral do CIP alvo de pressões

Edson Cortês, director-geral do Centro de Integridade Pública de Moçambique denunciou esta semana ameaças contra o irmão mais novo, uma situação que relaciona com o acompanhamento efectuado pelo CIP ao escândalo das "dívidas ocultas" e ao julgamento no Estados Unidos de Jean Boustani, empresário franco-libanês que era suspeito de ser um dos arquitectos da dívida de mais de 2 mil milhões de Dólares contraída por Moçambique à revelia do parlamento no período 2013-2014.

"Na última segunda-feira, o meu irmão mais novo foi alvo de uma ameaça física quando foi interpelado na via pública quando estava a deslocar-se para casa (...) as pessoas que o cercaram na via pública queriam saber onde é que eu estava e levaram o telemóvel do meu irmão" revela o responsável do CIP antes de acrescentar que na sua óptica, esta situação "se deve ao trabalho levado a cabo pelo CIP no caso das "dívidas ocultas" e a cobertura feita ao julgamento de Jean Boustani" que acabou por ser ilibado na segunda-feira das acusações de conspiração para lavagem de dinheiro, fraude electrónica e fraude de valores mobiliários através de transferências que teriam passado pelo território americano. Um processo e um desfecho largamente reportado pelo CIP.

Ao indicar que a sua família já apresentou queixa pelo sucedido, Edson Cortês recorda contudo que "a última vez que houve o assassinato de alguém da sociedade civil, vimos que era a polícia que estava envolvida", em referência ao assassinato a 7 de Outubro de Anastácio Matável, representante da plataforma de observação eleitoral Sala da Paz. O activista foi morto a tiro alegadamente por quatro agentes policiais e um civil em Xai-Xai, após sair de uma acção de formação no âmbito das eleições gerais do passado 15 de Outubro.

"Não tenho força nem poder suficiente para lutar contra o Estado. Não há como fugir. A única forma é sair de Moçambique e exilar-me mas eu não tenho possibilidade de exilar-me porque sou moçambicano, vivo neste país", refere Edson Cortês ao declarar que "é neste país que se sente no direito de contribuir com ideias sobre o desenvolvimento de Moçambique". Oiçamo-lo.

De referir ainda que já no passado mês de Janeiro tinham sido denunciadas pressões sobre activistas do CIP, nomeadamente sobre Fátima Mimbire, também em elo com o trabalho desenvolvido pela organização em torno do escândalo das "dívidas ocultas".

Mais recentemente, esta semana, a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público denunciou ameaças contra Freddy Jamal, magistrado ligado à procuradoria na província de Nampula, no norte do país. Ao referir ter tomado conhecimento desta situação no passado dia 1 de Dezembro, este organismo indicou em comunicado que "um grupo de indivíduos pretende pôr termo a vida do nosso associado e colega Freddy Jamal porque alegadamente se tem mostrado vertical na condução de casos de corrupção que ocorrem em diversas esferas daquela província", a Associação Moçambicana dos Magistrados do Ministério Público tendo qualificado estas as intimidações de "atentado contra os fundamentos do Estado de Direito".