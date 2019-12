Por que é que o governo pagou à Ematum ?

Fórum de Monitoria e Orçamento exige que o governo moçambicano se explique sobre o pagamento da primeira tranche da divida da Ematum, uma decisão que contraria o acórdão do Conselho Constitucional.

As preocupações do Fórum de Monitoria foram apresentadas pela investigadora do Fátima Membire que diz não compreender as razões que levaram o executivo moçambicano a pagar a dívida da Ematum.

“Nós não compreendemos estas nuances, estes movimentos do governo e por isso gostaríamos de ter alguma explicação do próprio governo. Achamos que o governo tem o dever de vir a público esclarecer e, sobretudo, mostrar documentos que justificam a decisão de pagar a dívida da Ematum ”, referiu.

Fórum de Monitoria e Orçamento mostra-se preocupado com o facto de o executivo ter agido à revelia do Conselho Constitucional.

“ Estamos preocupados com o facto de seis meses depois, o acórdão do Conselho Constitucional não passa de letra morta. O Conselho Constitucional é um órgão de bastante importância, de bastante credibilidade do Estado e cuja decisão não pode ser contrariada”, acrescentou Fátima Membire.

Fátima Membire, investigadora do Fórom de Monitoria e Orçamento

Em Junho de 2019, o Conselho Constitucional declarou as dívidas da Ematum inconstitucionais e anulou as garantias do Estado emitidas em 2013.