Costa do Sol novo campeão nacional de futebol em Moçambique

Texto por: RFI

Terminou o campeonato nacional de futebol moçambicano com o título a ir para a equipa do Costa do Sol, apesar de ter perdido o jogo da útima jornada frente ao Ferroviário de Nampula. União Desportiva do Songo ocupa a segunda posição e o Ferroviário de Maputo em terceiro lugar deste campeonato de futebol moçambicano.