Britânicos de regresso às urnas para eleições legislativas antecipadas

Os eleitores britânicos foram hoje chamados às urnas no âmbito de legislativas antecipadas que serao determinantes quanto ao rumo que o pais vai tomar, sair ou nao da União europeia.

Pela terceira vez em cinco anos, os britânicos vão hoje votar para eleger os 650 deputados do Parlamento e escolher quem vai governar o país durante um dos períodos mais conturbados das últimas décadas.

A alternativa é entre o conservador Boris Johnson como primeiro-ministro, cuja prioridade é fazer o Reino Unido sair da União Europeia, ou o trabalhista Jeremy Corbyn, que quer renegociar o Brexit e depois fazer um novo referendo.

Mas as diferenças entre os dois não podiam ser maiores: um quer uma liberalizar ainda mais a economia, o outro tem um programa socialista que inclui nacionalizações.

A importância das eleições é refletida pelas filas para votar em algumas partes de Londres.

Na Escócia, a polícia encontrou e desativou um engenho explosivo junto a uma mesa de voto.

Bombásticas foram as sondagens dos últimos dias, que apontaram para uma redução da vantagem dos Conservadores.

O resultado só será conhecido esta madrugada, mas se não houver maioria de nenhum partido, os britânicos vão acordar na mesma incerteza com que têm vivido nos últimos meses.

Mais pormenores com Bruno Manteigas.

Bruno Manteigas, correspondente, em Londres

Maria Ferreira, politóliga e professora do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da Universidade de Lisboa, considera que estas vão ser mesmo as eleições do Brexit.