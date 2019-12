MOÇAMBIQUE

Moçambique interceptou barco com droga

Águas moçambicanas continuam a ser porta de entrada de droga (ilustração). ®https://www.flickr.com/photos/90938583@N04/

Texto por: RFI

As autoridades moçambicanas interceptaram no sábado no norte um navio transportando droga com tripulantes iranianos, alguns dentre eles morreram ao atirar-se ao mar aquando da operação policial. A embarcação transportaria 1 tonelada e meia de droga, presumindo-se tratar-se de heroína.