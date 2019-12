Moçambique

Moçambique: detidos iranianos que transportavam droga

Águas moçambicanas continuam a ser porta de entrada de droga (ilustração). ®https://www.flickr.com/photos/90938583@N04/

Texto por: RFI

As autoridades governamentais moçambicanas quebraram o silêncio sobre a detenção dos 12 cidadãos iranianos detidos nas águas nacionais, na província de Cabo Delgado no norte do país.