Governo caboverdiano reconhece erro nas tarifas de transportes aéreos domésticos

Em Cabo Verde, o governo reconheceu que houve um lapso na implementação das novas tarifas de transportes aéreos domésticos que deixou de fora os subsídios dos voos para São Nicolau. Para tal, o ministro dos transportes anuncia uma ratificação na cadeia de tarifas.

Publicidade Continuar a ler

O governo caboverdiano reconhece “lapso” nas novas tarifas e garante subsídios nos voos para a ilha São Nicolau

O governo reconheceu que houve um lapso na implementação das novas tarifas de transportes aéreos domésticos que deixou de fora os subsídios dos voos para São Nicolau.

O ministro do Turismo e Transporte, José Gonçalves garantiu que vai ser feita uma ratificação em dois anexos da lei que entrou em vigor a 10 de Dezembro.

Com as novas tarifas de transportes aéreos domésticos as companhias que operam em Cabo Verde estão obrigadas a reservar 10% dos lugares em cada linha para a tarifa social, com pelo menos 40% de desconto, beneficiando idosos, estudantes e famílias numerosas.

Por outro lado, o ministro do Turismo e Transporte, José Gonçalves desmentiu informações vindas das Canárias que dão conta de uma eventual saída da companhia aérea Binter do país.

Mais pormenores com o nosso correspondente, em Cabo Verde, Odair Santos.