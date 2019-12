Moçambique: Nyusi quer "ir atrás" dos autores dos ataques

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, prometeu "tentar ir atrás" dos autores dos ataques no centro do país. Filipe Nyusi mencionou “palhotas queimadas” em Manica e disse que “as populações não podem continuar a morrer como galinhas”.

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, prometeu "tentar ir atrás" dos autores dos ataques no centro do país, falou em “palhotas queimadas” em Manica e disse que “as populações não podem continuar a morrer como galinhas”.

"Não podemos continuar a viver num país de problemas, de guerras, de descontentamento, de mortes (…) Há na província de Manica, umas palhotas, umas casas que são queimadas, não sabemos quem é e vamos tentar ir atrás dessas pessoas. Nós não queremos fazer guerra - nem ninguém - mas as populações não podem continuar a morrer como galinhas. Não podem”, afirmou Nyusi.

O Presidente de Moçambique acrescentou que falou com o líder da Renamo, Ossufo Momade.

“Ainda esta manhã falei com o presidente da Renamo, Ossufo Momade - até foi por iniciativa dele - simplesmente para vermos essa situação do centro do país”, declarou.

Oiça aqui as declarações recolhidas por Orfeu Lisboa.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique

As províncias de Sofala e Manica têm vindo a registar ataques armados que as forças de defesa e segurança atribuem à junta militar da Renamo, um grupo dissidente do principal partido da oposição. A Renamo distanciou-se desse grupo liderado por Mariano Nhongo.

Este fim-de-semana, a Organização da Mulher Moçambicana, na província de Inhambane, mostrou-se preocupada com a onda de ataques armados que se registam na região centro do país.

Também a Associação dos Transportadores de Sofala, na voz do seu presidente Hernâni da Silva, queixou-se de estar a somar prejuízos com a onda de ataques no corredor da Beira e pediu a intervenção do Governo.