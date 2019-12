Moçambique

Moçambique: Intempéries em Cabo Delgado

A província de Cabo Delgado está a ser fustigada pelo mau tempo. Google Maps

Texto por: RFI

O mau tempo na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, destruiu pelo menos 400 habitações. As autoridades alertam para possíveis inundações e para o alastrar das intempéries para as províncias de Niassa e Nampula.